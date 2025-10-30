Москвичам рассказали, чем заняться в столице в ноябрьские выходные, 2–4 ноября

В грядущие выходные, которые продлятся в России с 2 по 4 ноября включительно, в Москве пройдет множество семейных развлечений, мастер-классов и других мероприятий. Как провести праздники в столице – в материале Москвы 24.

Концерты и лекции

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

4 ноября в Музее Победы запланирована большая праздничная программа. Одним из сюрпризов станет то, что гости в национальных костюмах или с их элементами получат право бесплатно попасть в главное здание на Поклонной горе и филиал "Главные оружейные реликвии армии" (предложение не распространяется на экспозиции "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!").

В программе – концерты, кинопоказы, мастер-классы и интеллектуальные игры. Например, в Зале Полководцев запланирован концерт народных хоров Москвы с фольклорными песнями и танцами. Помимо этого, пройдут интеллектуальная викторина "КВИЗстория" и мастер-класс "Национальные узоры". Для посетителей также проведут творческие встречи с Федором Добронравовым и Юрием Назаровым и организуют мастер-класс по созданию мультфильма.

На главной сцене музея "Г.О.Р.А." выступят фольклорные и танцевальные коллективы. Здесь же состоятся балаганные представления, интерактивный спектакль по русским сказкам и традиционные игры. Кульминацией праздника станет флешмоб "Народный хоровод": присоединиться к масштабному танцу, олицетворяющему единство народов России, смогут все гости в тематических нарядах.

В Мемориальном музее космонавтики пройдет лекция, посвященная празднику. Замдиректора по научной работе, историк Вячеслав Климентов расскажет о подвиге Минина и Пожарского, ключевых событиях Смутного времени и истории празднования Дня народного единства в целом. Кроме того, гости смогут установить связь между борьбой за единство страны и освоением космоса.

В свою очередь, в парке "Ходынское поле" 4 ноября состоится мастер-класс по созданию броши: участники смогут сделать украшение в цветах флага России, используя кружева, горячий клей и различные декоративные элементы. На другом мастер-классе гости узнают принципы работы со стеклом и научатся укладывать отдельные элементы в форму. Результатом станут поделки в виде стилизованного дома. А музей Парка Горького проведет исторический огонек "Победы русского оружия за 878 лет".

Интерактивные развлечения и выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

2 ноября в 19:30 центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ проведет интерактивную бесплатную экскурсию "Жизнь на орбите", приуроченную к 25-летию начала работы Международной космической станции в пилотируемом режиме.

Мероприятие посвящено историческому событию – стыковке корабля "Союз ТМ-31" со служебным модулем "Звезда" в 2000 году. Посетители узнают об особенностях быта в невесомости и условиях жизни на орбите: от трудностей, с которыми сталкивались первые космонавты, до современного оснащения станции. Для получения билета необходимо заранее зарегистрироваться.

3 ноября с 18:00 до 21:00 можно бесплатно посетить выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ. Экспозиция, посвященная образу Москвы в русском искусстве, состоит из четырех тематических разделов.

Раздел "Старая Москва" знакомит с допожарной городской жизнью через картины Василя Верещагина, Ивана Шишкина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова и Ильи Репина. Также здесь представлены иконы московской школы храмовой живописи, коллекция из 15 знаменитых работ французского художника Жерара Делабарта и картина Михаила Нестерова "Святая Русь", которая стала смысловым центром экспозиции.

Следующий раздел – "Москва-столица" – рассказывает о том, как в ХХ веке город опять приобретает статус столицы. Центральным экспонатом является монументальное полотно (8,8 на 4 метра) Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения", символизирующее Москву как центр политической и культурной жизни страны.

Эпоха советских преобразований отражена в разделе "Новая Москва". Он демонстрирует, как менялся облик и атмосфера города с 1920-х годов, и включает работы Аполлинария Васнецова, Юрия Пименова и других авторов. Также здесь представлены произведения художников 1970-80-х годов и современников.

Завершает экспозицию раздел "Москвичи" – коллекция портретов ученых, деятелей искусства и других горожан, чья жизнь и труд внесли значительный вклад в культурное наследие и историю Москвы. В частности, здесь представлены "Портрет К. С. Станиславского" Петра Вильямса, "Портрет Б. И. Яковлева" Александра Герасимова и другие знаменитые полотна.

В свою очередь, 4 ноября Галерея Ильи Глазунова приглашает детей на интерактивное занятие "Дороги войны". Программа познакомит гостей с историей создания одноименной картины и другими работами Глазунова на военную тему. Для самых маленьких запланирован мастер-класс: вдохновившись этюдом "Восстановление", они смогут построить домики из деревянного конструктора, а свои впечатления – записать в письма-треугольники.

Другие мероприятия праздничных выходных доступны по ссылке.



