Москвичам рассказали о 15 прогулочных маршрутах проекта "Московское долголетие"

День старшего поколения ежегодно отмечают в России 1 октября. К этому событию проект "Московское долголетие" и Третьяковская галерея приготовили специальную экскурсию для посетителей почтенного возраста. Кроме того, в проекте запустили акцию "День вместе" и предложили москвичам семьями пройтись по живописным местам города, для чего специально были разработаны 15 маршрутов. Все подробности – в нашем материале.

"Идеи жизненной мудрости"

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Новую программу "7 секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи" подготовили в столице специально ко Дню старшего поколения, который отмечается в России 1 октября. Бесплатные экскурсии будут проходить в залах постоянной экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке на Крымском Валу с 15 октября по 12 декабря.

Третьяковская галерея организовала их совместно с проектом "Московское долголетие". Его участники всегда проявляют интерес к культуре и искусству, отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Экспозиция "7 секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи" разработана специально для москвичей "серебряного" возраста. Это возможность не только увидеть знаменитые полотна XX века, но и открыть их заново: через идеи жизненной мудрости, гармонии и долгой жизни. Гости узнают, какую роль в судьбах художников и героев картин играли крепкие семейные связи, общение с близкими, собственное мировоззрение и отношение к жизни.

Например, отдельный блок экскурсии посвящен творчеству Михаила Нестерова, который сам прожил 80 лет. Участникам покажут, как он запечатлел в своих портретах таких долгожителей, как академик Иван Павлов и художница Елизавета Кругликова.

Помимо этого, в программу вошли работы Петра Кончаловского, Дмитрия Жилинского и других авторов XX века. Гиды же во время экскурсии расскажут гостям не только о самих полотнах, но и секретах активной жизни героев работ. При этом каждый участник получит в подарок набор тематических открыток с репродукциями картин.

Всего до середины декабря пройдет порядка 100 экскурсий. Первыми их участниками будут те жители столицы старше 55 лет, которые станут участниками проекта "Московское долголетие" 1 октября. Это можно сделать онлайн через сайт mos.ru, а также лично в любом центре московского долголетия и офисах "Мои документы". После регистрации с горожанами свяжутся сотрудники центров для выбора удобной даты похода в Третьяковку.

А с 7 октября на экскурсии смогут записаться уже все без исключения участники "Московского долголетия". Запись будет открываться каждый понедельник, а публиковать расписание начнут на сайте проекта и в любом из его центров. При этом количество мест ограничено.

Другие увлекательные прогулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Московское долголетие" предлагает пройтись не только по городским выставкам. В рамках проекта проходит акция "День вместе" для семейного отдыха со старшими родственниками. Организаторы подготовили 15 тематических маршрутов, которые можно пройти вместе с родными почтенного возраста: 5 в Центральном административном округе и 10 в других точках столицы.

Начать прогулку удобно от ближайшего центра московского долголетия: там можно получить карту, выпить чай и даже протестировать свое эмоциональное состояние с помощью нейрогарнитуры. При этом стоит уделить внимание одежде и обуви, которые должны соответствовать погоде. С собой лучше взять термос с теплым напитком, зонт или дождевик на случай осадков, а также смартфон или фотоаппарат, чтобы сделать снимки на память. Затем их можно опубликовать в соцсетях с хештегом #деньвместе, чтобы показать на своем примере, почему важно проводить досуг со своими близкими.

Один из предлагаемых маршрутов – "Китай-город: тайны Петровки, Эрмитажа и Морозовского сада", который начинается от Центра московского долголетия "Тверской 2" на Малой Дмитровке. Оттуда рукой подать до камерного сада "Эрмитаж" – места с особой атмосферой, где часто звучит живая музыка и проходят всевозможные фестивали. Далее маршрут ведет через Петровский и Рождественский бульвары мимо усадеб, которые устояли после пожара 1812 года. После можно заглянуть в Сретенский монастырь, где семинаристы расскажут местные легенды, и в интерактивный музей "Огни Москвы", где удастся попробовать себя в роли фонарщика. В финале прогулки – секретный Морозовский сад в Подкопаевском переулке, откуда открывается один из самых неожиданных и живописных видов на Кремль. Иоанно-Предтеченский монастырь.

Не менее интересный маршрут – "Природа севера Москвы", который начинается в Центре московского долголетия "Аэропорт". Одной из основных его локаций стал Тимирязевский парк, где можно забыть о городском шуме и слушать пение птиц. Погружение в историю ждет в Музее истории сельскохозяйственной академии, где хранятся личные вещи больших ученых-аграриев. Особого внимания заслуживает и Дендрологический сад имени Шредера – бывшие владения князей Разумовских с коллекцией хвойных растений со всего мира. В конце же стоит зайти в Музей коневодства и узнать удивительные факты о лошадях, а затем просмотреть фильм в камерном кинотеатре "Искра".

Погружение в историю ждет жителей столицы на маршруте "Путешествие сквозь века" в ТиНАО. Он начинается в Центре московского долголетия "Краснопахорский 3", а по пути затем встретится усадьба Александрово-Щапово с живописными садами и прудами. В музее усадьбы получится узнать о жизни ее владельцев, а в органном зале – услышать музыку прошлого. Далее можно сесть на автобус и добраться за 15 минут до мемориального комплекса "Редут", где реконструированы оборонительные сооружения времен Отечественной войны 1812 года. Яркой точкой же станет кинопарк "Москино" с его детализированными декорациями и интерактивом с гостями.

Для гостей и жителей Зеленограда будет удобен маршрут "Природа и творчество: прогулка по Зеленограду", который сочетает в себе природу и архитектуру. Начало – от Центра московского долголетия "Савелки", далее встретятся парящая набережная у Большого городского пруда в парке 40-летия Победы, культурный центр "Зеленоград" с его современными выставками, а также жилой дом "Флейта" – шедевр советского модернизма, в котором расположен Музей Зеленограда. Здесь можно не только узнать историю наукограда, но и поиграть в советские портативные игры. Завершить день предлагается на одной из современных постановок в "Ведогонь-театре".

Жемчужиной маршрута "Музеи, парки, усадьбы: классика в окрестностях Кузьминок" на юго-востоке города стала усадьба "Кузьминки". Современники называли ее русским Версалем за размах и великолепие. Также здесь можно насладиться природой в одноименном парке. Для ценителей литературы же подойдет музей Константина Паустовского. Кроме того, маршрут ведет в Люблинский парк к дворцу Николая Дурасова, где можно прикоснуться к прошлому и послушать камерную музыку. Завершить день стоит в Культурном центре им. И. М. Астахова на творческой встрече или мастер-классе.

Эти и другие маршруты акции доступны для изучения и скачивания на сайте "Московского долголетия". При этом для посещения большинства музеев, кинотеатров и других культурных объектов необходимо заранее приобретать билеты.

