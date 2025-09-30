Москвичи старше 55 лет смогут попасть на эксклюзивную экскурсию в Третьяковскую галерею

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Москвичи старше 55 лет смогут попасть на бесплатную экскурсию по экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В честь предстоящего Дня старшего поколения мы запускаем особенную экскурсию вместе с Третьяковской галереей. Экспозиция "7 секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи" разработана специально для москвичей "серебряного" возраста", – рассказала вице-мэр.

Гости смогут не только увидеть знаменитые картины XX века, но и заново открыть их через идеи о долголетии, гармонии и мудрости. Например, посетителям расскажут, какую роль в судьбе художников и даже героев картин сыграли семейные связи, общение с близкими людьми и отношение к жизни.

"Участники "Московского долголетия" смогут посетить эту экскурсию бесплатно до середины декабря", – отметила Ракова.

В рамках проекта было отобрано 7 ключевых работ. Ожидается, что москвичи старшего поколения с 15 октября по 12 декабря смогут посетить около 100 экскурсий.

Первыми гостями станут москвичи "серебряного" возраста, которые присоединятся к "Московскому долголетию" 1 октября. После регистрации с ними свяжутся сотрудники центров, чтобы помочь выбрать удобную дату.

С 7 октября запись на экскурсии станет доступна всем желающим – новым и действующим участникам "Московского долголетия". В дальнейшем на каждую неделю запись будет открываться по понедельникам. Все мероприятия – бесплатны, но количество билетов ограничено.

Узнать расписание можно на сайте проекта или в любом центре долголетия.

