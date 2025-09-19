ВДНХ приглашает школьников на выставку шедевров Русского музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ВДНХ приглашает школьников на экскурсии по художественной выставке "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выставка расположена в павильоне № 1 "Центральный". На ней юные гости смогут увидеть 104 живописных полотна и 11 скульптур. При этом некоторые шедевры изобразительного искусства из Санкт-Петербурга привезли в столицу впервые.

Школьники вместе с экскурсоводом совершат увлекательную прогулку по Москве разных времен, узнав много интересных фактов из ее истории. Для участия в бесплатных экскурсиях необходимо отправить письмо-заявку.

Всего выставка состоит из четырех разделов: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – столица" и "Москвичи".

Первый раздел посвящен дореволюционной истории. Ребята познакомятся с полотнами французского живописца и гравера Жерара Делабарта, который работал в России с 1787 по 1810 год. Экспозицию также дополняют произведения крупнейших российских живописцев конца XIX – начала ХХ века: "Степан Разин" Василия Сурикова, "В осажденной Москве" Ильи Репина и другие. В этом разделе также демонстрируются шедевры иконописи московской школы.

Раздел "Новая Москва" включает произведения 1920–2010-х годов, которые объединены темой преобразования мегаполиса. Некоторые работы рассказывают о жизни обычных горожан, которые торопятся на работу или бегут на танцы, в кино. Также на выставке показана красота обычных городских улиц.

Следующий раздел – "Столица" – посвящен возвращению Москве статуса столицы и отражению этого события в художественном наследии XX века. Его открывает живописное полотно Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения".

Последний раздел – "Москвичи" – представляет уникальную коллекцию портретов знаменитых деятелей, которые связали со столицей важную часть своей жизни. К примеру, экспонируются такие картины, как "Портрет академика Н. Д. Зелинского" Павла Корина, "Портрет Б. И. Яковлева" Александра Герасимова, "Портрет К. С. Станиславского" Петра Вильямса.

Побывать на выставке школьники могут в составе организованной группы образовательного учреждения. Для этого нужно забронировать экскурсию по телефону 8 (495) 544⁠-35⁠-25 или по адресу электронной почты centralny@vdnh.ru. При подтверждении бронирования необходимо будет оформить заявку от лица школы. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ВДНХ.

Познакомиться с шедеврами Русского музея могут все желающие. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Посетить другие мероприятия и купить на них билеты также можно через "Мосбилет".

