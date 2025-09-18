Выходные в стиле ретро пройдут в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба Московского кинотеатра

Кинопарк "Москино" приглашает жителей и гостей столицы провести выходные в стиле ретро: 20 и 21 сентября посетителей будут ждать выставки, квесты, интерактивные площадки и постановочные съемки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 20 сентября, пройдет выставка автомобилей ГАЗ-М-21 "Волга" в декорации "Москва 1940-х" на площади более 65 тысяч квадратных метров. Она будет работать с 11:00 до 19:00. В этот же день в 11:20 посетители смогут поучаствовать в конкурсах костюма и викторинах. С 13:00 до 13:30 состоится парад автомобилей: они проедут от локации "Москва 1940-х" по центральной аллее.

Гости также смогут увидеть воссозданные постройки середины прошлого столетия: гостиницу "Метрополь", здание Московского уголовного розыска с внутренним двором, двухэтажные дома, фрагмент стены Новодевичьего монастыря и прочие строения.

На автокиновыставке Вадима Задорожного можно будет посмотреть на автомобили, использованные в фильмах. Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00. К примеру, на первом этаже представят знаменитую машину "Чайка", кабриолеты, а также инсталляции по мотивам фильмов "Москва слезам не верит" и "Берегись автомобиля". На втором этаже предложат попробовать культовые десерты: торт "Птичье молоко", трубочки с заварным кремом, пирожное "Картошка" и многое другое.

Затем с 12:00 до 19:00 зрители могут погрузиться в магию советского кино на постановочных съемках. В частности, на площадке "Уездный город" посетители смогут принять участие в съемках по мотивам мюзикла "Соломенная шляпка", а на площадке "Москва 1940-х" – в сцене из комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

В "Московском дворике" с 12:00 до 19:00 состоится квест "Фильм! Фильм! Фильм!", на котором дети и их родители пройдут все этапы съемочного процесса, узнают о работе режиссера, продюсера и актера, а также создадут собственный фильм.

На площадке "Ковбойский городок" можно будет почувствовать себя героем вестерна в рамках квеста "Пироги и пули", который будет проходить с 12:30 до 19:00. На центральной площади посетители запустят воздушных змеев, поиграют в настольный теннис, баскетбол и поучаствуют в декорировании музыкальных инструментов. Принять участие в мероприятиях можно по входному билету в кинопарк.

Кроме того, в кинотеатре "Москино кинопарк" можно будет посмотреть мрачную мелодраму Люка Бессона "Дракула", триллер "Долгая прогулка" по роману Стивена Кинга, авантюрную комедию "Беги", мультфильм "Доктор Динозавров" и комедийный экшен "Зверопоезд".

Ранее сообщалось, что участники акции "Московские истории", которая пройдет с 27 по 29 сентября, смогут посетить больше 500 экскурсий, посвященных истории, архитектуре, гастрономии, искусству, технологиям и другим темам. Акция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

К "Московским историям" присоединятся свыше 150 городских площадок, включая музей-заповедник "Царицыно", Дом культуры "ГЭС-2", Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Останкинскую телебашню.