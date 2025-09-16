На ВДНХ пройдет Международный благотворительный фестиваль "Включайся!"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Международный благотворительный инклюзивный фестиваль "Включайся!" состоится на ВДНХ 20 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия можно будет принять участие в сборе средств на приобретение медицинского оборудования и спортивного инвентаря для детей-сирот, пациентов больниц и подопечных реабилитационных центров.

Патриотический забег "Бегу с Героем" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Он объединит участников СВО, героев России и молодежь.

В свою очередь, к "Забегу добра" присоединятся не только участники из разных регионов, но и представители субъектов РФ, дипломатических миссий, госкорпораций и бизнеса. А в инклюзивном забеге имени Любови Кезиной смогут принять участие все желающие.

Шахматный турнир состоится под руководством члена Совета Федерации, чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина. Также для гостей подготовили инклюзивный квест. Это развлекательное путешествие по специально оборудованным станциям.

В конце праздника гостей ждет концертная программа с участием звезд российской эстрады – Сати Казановой, Стаса Пьехи, Анны Плетневой, Анны Седоковой и многих других.

