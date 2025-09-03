Студенты столичного колледжа помогают собирать помощь для участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Студенты из волонтерского центра "С теплом сердец" технологического колледжа № 24 помогают собирать помощь для участников спецоперации, передает портал мэра и правительства Москвы.

Активисты под руководством главы отряда Оксаны Козяр приносят подарки в "Домики добра" на Тверской площади. Она отметила, что российские бойцы, дети из новых территорий и животные в приютах нуждаются в помощи и заботе.

Обучающиеся передали для военнослужащих средства личной гигиены и теплые носки, детям из новых территорий они принесли конфеты, печенье и сладости, а животным из приютов – сухой и влажный корм, аксессуары для собак и кошек.

"В нашем колледже волонтерство стало настоящей миссией, объединяющей студентов и преподавателей в поддержке тех, кому она необходима. Мы регулярно проводим акции по сбору вещей для бойцов и их семей, преподаватели и студенты своими руками вяжут теплые вещи для них", – подчеркнула руководитель отрядов.

При этом в сборе помощи принимают участие не только родители студентов, но и выпускники колледжа. В стенах учебного заведения проводятся встречи с ветеранами, лекции по истории России и акции, приуроченные к важным историческим датам.

Помимо этого, учащиеся занимаются социальным и инклюзивным направлениями волонтерства. Они в том числе отправляют открытки жителям старшего возраста или устраивают мероприятия, гостями которых становятся дети с ограниченными возможностями здоровья.

Принять участие в сборе помощи через "Домики добра" проекта "Москва помогает" москвичи и туристы могут в рамках "Лета в Москве" до 14 сентября. Площадки работают в будние дни с 12:00 до 21:00. В выходные их можно посетить с 11:00 до 21:00.

"Каждый подарок – сладости и игрушки для детей, средства личной гигиены для участников СВО, зоотовары для животных – это вклад в большое дело помощи тем, кто сейчас особенно в ней нуждается", – подчеркнул директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Он уточнил, что все предметы перед отправкой упаковываются волонтерами. Также к подаркам жители и гости Москвы прикладывают открытки с пожеланиями или рисунки.

Отмечается, что активисты отправляют российским военнослужащим мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, а также шампуни, средства для бритья, зубные щетки, влажные салфетки и полотенца.

Тем временем в посылки для детей все желающие кладут игрушки, книги, школьные и канцелярские товары, настольные игры, пазлы. Помимо сухого и влажного корма, приютам для животных горожане и туристы посылают пеленки, капли от паразитов, средства для уборки помещений.

Организаторы "Домиков добра" предупредили активистов: приносить товары можно только в фабричной упаковке с бирками. При этом на сладостях должен быть указан срок годности продуктов не менее трех месяцев.

Принесенные вещи принимают волонтеры, после чего подарки упаковываются в коробки.

Ранее неравнодушные жители Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы отправили 115-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР).

Им удалось собрать свыше двух тонн груза, включая маскировочные сети, радиоаппаратуру, электроинструменты, адресные посылки, одежду, обувь для бойцов и медикаменты.