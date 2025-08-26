Жители ЮЗАО отправили еще две тонны гуманитарного груза в новые регионы

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы

Тысячи неравнодушных жителей Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы отправили 115-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В общей сложности с 2022 года из ЮЗАО доставили более 350 тонн груза с предметами первой необходимости, техникой, лекарствами и прочими вещами.

В этот раз жителям и организациям административного округа удалось собрать свыше двух тонн груза, включая маскировочные сети, радиоаппаратуру, электроинструменты, адресные посылки, одежду, обувь для бойцов и медикаменты, перевязочные материалы, продуктовые наборы длительного хранения для медработников.

Детское питание, школьные наборы, сухие смеси, теплую одежду и игрушки доставили воспитанникам комплексного центра социального обслуживания населения в Запорожской области. Для них также организовали праздник с аниматорами и ростовыми куклами. Ребятам вручили сертификат на новый отопительный котел – его привезут в центр в одну из следующих поездок.

Отмечается, что груз был сформирован и доставлен при участии волонтеров ЮЗАО и депутата Мосгордумы Екатерины Раззаковой. По ее словам, бойцы и жители исторических регионов крайне благодарны за оказываемую им поддержку.

"Огромное спасибо всем, кто вкладывает в эту помощь частичку своего сердца: волонтерам, которые ежедневно вяжут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, комплекты для личной гигиены (сухой душ), и тем, кто передает необходимые медикаменты, одежду, питание и игрушки для детей. Это наш общий вклад в победу, в будущее страны", – добавила Раззакова.

Команда ЮЗАО отправляет гуманитарную помощь в военные части, госпитали, ПВР для вынужденных переселенцев и соцучреждения новых регионов. В общей сложности члены организации преодолели более 420 тысяч километров пути.

Заместитель префекта ЮЗАО Владимир Промыслов подчеркнул, что гуманитарные выезды – это не работа, а желание, идущее от сердца.

"Когда видишь, как твоя помощь спасает чью-то жизнь, понимаешь: именно ради этих моментов стоит трудиться, преодолевать любые расстояния и сложности. И пока есть те, кому необходима наша помощь, мы будем приезжать снова и снова – потому что добро не имеет километража, а человечность не знает границ", – отметил он.

Сбор гумпомощи и подарков для участников СВО ведется ежедневно во всех районах округа. К примеру, в Зюзине сбор проводится на базе штаба "Москва помогает" по адресу Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1. Другая флагманская точка находится в Ломоносовском районе по адресу улица Марии Ульяновой, дом 14.

Также продолжают свою работу "Домики добра" на четырех фестивальных площадках по адресам:



улица Профсоюзная, владение 41 (рядом со станцией метро "Новые Черемушки");

бульвар Дмитрия Донского, владение 11 (рядом со станцией метро "Бульвар Дмитрия Донского");

улица Теплый Стан, владение 1Б (в сквере рядом со станцией метро "Теплый Стан");

улица Адмирала Руднева, владение 8 (в ландшафтном парке "Южное Бутово").

С полным списком необходимых вещей и адресами пунктов сбора можно ознакомиться на сайте проекта "Москва помогает", а также на официальном сайте префектуры округа.

Ранее стало известно, что волонтеры с участниками направления "Город героев" проекта "Молодежь Москвы" доставили больше 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.

Москва также продолжает комплексно поддерживать участников СВО, а некоммерческие организации (НКО) дополняют социальные услуги столицы индивидуальными решениями.