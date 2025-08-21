21 августа, 11:46Общество
Предприниматели с фестивальных площадок "Лета в Москве" помогают бойцам СВО
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Предприниматели с фестивальных площадок "Лета в Москве" помогают бойцам СВО, сообщил портал мэра и правительства столицы.
На Цветном бульваре в рамках проекта открыта цирковая арена, где предприниматель Денис Доук знакомит посетителей с фингерборд-культурой (искусство исполнения трюков пальцами на миниатюрных скейтбордах). На торговой точке бизнесмена можно купить крошечные доски. Помимо продаж, бизнесмен проводит тематические мероприятия и активно привлекает молодежь к этому хобби.
Поддерживать военнослужащих Доук начал два года назад. Сначала он собрал гуманитарную помощь вместе со своими друзьями, а затем все это они отвезли на передовую. Позже акцию провели еще несколько раз. Организаторы отправили в зону СВО большое количество еды, одежды, средств гигиены и зарядок для телефонов.
В свою очередь, предприниматель Инна Коваленко помогает беженцам и переселенцам из Ростовской области на протяжении двух лет. Первый раз, совместно с коллегами, она купила партию детской одежды и передала ее в местный центр поддержки, в том числе в городе Азове.
По словам Коваленко, сейчас она рассматривает возможность расширения ассортимента товаров. Однако убеждена, что в подобной деятельности лучше сосредоточиться на конкретной сфере. Например, некоторые организации успешно занимаются исключительно сбором продуктов питания.
Торговая точка предпринимателя находится на Тверской площади. Там можно купить корабли, танки и другую технику из дерева времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, на Манежной площади можно попробовать блюда турецкой кухни, блины с разными начинками и клубнику в шоколаде в торговом шале предпринимателя Эльмиры Фазлуллиной.
Несколько лет подряд женщина участвует в сборах для помощи бойцам СВО. В первый раз удалось собрать средства на квадрокоптер, а недавно она передала в военный госпиталь 100 упаковок лечебной мази.
Кроме того, Фазлуллина состоит в Московском крестьянском союзе, который в начале специальной военной операции доставлял на передовую футболки и носки. Предприниматель отметила, что от бойцов она всегда получает благодарности.
Площадки "Московских сезонов" будут действовать еще в течение месяца.
Ранее стало известно как столичные НКО помогают участникам СВО и их семьям. Конкурс "Москва – добрый город" проходит каждый год. Принять участие могут социально ориентированные НКО. За три года 54 организации получили 140 миллионов рублей на реализацию своих инициатив.
