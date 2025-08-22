Волонтеры доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московские волонтеры с участниками направления "Город героев" проекта "Молодежь Москвы" доставили больше 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители столицы отправили питьевую воду, коробки с едой, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, а также сухой армейский душ, маскировочные сети и материалы для их изготовления.

В День Государственного флага РФ добровольцы посетили социальные учреждения на новых территориях и приняли участие в фестивале "Триколор", а также тематическом круглом столе с волонтерами региона.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что из столицы регулярно осуществляется поставка гуманитарного груза. С 2022 года было передано 340 тонн необходимых товаров, а количество волонтеров растет ежедневно.

"За каждой поездкой стоит отзывчивость москвичей, которые регулярно приносят вещи и продукты в штабы "Москва помогает" и "Домики добра". Волонтеры бережно принимают и упаковывают каждый товар", – отметила Драгунова.

Гуманитарную помощь упаковывали в штабе на Ленинградском проспекте. В сборе груза приняли участие столичные вузы, например, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российский университет транспорта (МИИТ) и другие.

В ДНР и ЛНР товары передали в региональный штаб #Мывместе и подразделению фронтовой разведки. Груз доставили при содействии Главного военного следственного управления СК РФ.

Основную часть гуманитарной помощи составляют продукты питания, например, упаковки с различными крупами, консервы, соль, бутилированная вода, а также сахар, конфеты и печенье.

Также были переданы гели для душа и влажные салфетки, мыло, зубные пасты, бритвенные наборы. Для детей собрали развивающие игры, а также материалы для творчества и учебы: тетради, ручки, пеналы, фломастеры. Подопечные социальных учреждений получили новую одежду.

Участникам СВО также доставили продукты и средства личной гигиены, а также лекарства, одноразовую посуду и хлопковые носки, комплекты постельного белья, бензиновые генераторы, индивидуальные перевязочные пакеты и многое другое.

Кроме того, москвичи сделали своими руками 50 маскировочных сетей. Волонтеры также привезли 25 наборов укрывного материала разного цвета.

Еще одним способом поддержать бойцов стали письма. Жители и гости города регулярно отправляют теплые пожелания в "Домиках добра". Бойцы получили десятки открыток, писем и рисунков.

Столичная делегация волонтеров и активистов приняла участие в круглом столе с региональными волонтерами, в ходе которого участники поговорят о единстве народа через общую историю страны, обсудят добровольческие, гуманитарные и патриотические акции городов-побратимов.

Также добровольцы присоединятся к раздаче ленточек в парке и на Театральной площади в рамках местного фестиваля "Триколор". Вместе с жителями они поучаствуют в мастер-классе по плетению браслетов дружбы в цветах флага РФ и тематическом флэшмобе, а также украсят в цвета триколора арт-объект, расположенный на одной из площадок фестиваля.

Волонтеры посетили региональный центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" и пообщались с его подопечными. Для Луганского детского дома привезли различные подарки, например, книги, самокаты, школьные принадлежности.

В состав делегации вошел опытный волонтер штаба "Москва помогает" и студент первого курса Московского государственного лингвистического университета Антон Абулов. Впервые он присоединился к помощи жителям новых и приграничных территорий в феврале 2022 года. Он более 200 раз выходил на смены на штаб на Ленинградском проспекте.

"Для меня большая честь лично принимать участие в доставке гуманитарного груза. Как только появилась возможность поехать, без раздумий согласился. Главная цель поездки – помочь людям. Это важно для меня как для гражданина своей страны и волонтера столицы. Мы делаем одно большое доброе дело, помогая все вместе", – рассказал Абулов.

Всего в столице открыто 15 штабов "Москва помогает", куда жители и гости города могут принести гуманитарную помощь. "Домики добра", в которых волонтеры принимают подарки для участников СВО и детей, проживающих на новых территориях страны, работают с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным.

Кроме того, в Москве проходит акция "Соберем ребенка в школу". До 30 сентября в поддержку детей из новых регионов можно передать школьную форму, канцелярские товары, одежду и обувь.

Сборы гуманитарной помощи ведутся в волонтерских центрах "Доброе место" и "Москва помогает". Собранные вещи отправят в несколько этапов. Первую партию планируется передать уже к началу учебного года.

