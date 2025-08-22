Дети бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети из семей бойцов СВО приняли участие в летней досуговой программе Москвы. Столица организует ее второй год подряд, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как подчеркнула вице-мэр, город комплексно поддерживает семьи участников спецоперации.

"Этим летом ребята занимались творчеством, спортом, музыкой, 3D-моделированием, робототехникой, создавали мультфильмы и посещали экскурсии. Все это время с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники", – поделилась Ракова.

По ее словам, новым событием стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином Дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Дети прогулялись по нейронному лесу и смогли изучить организм с помощью интерактивных элементов в музее человеческого тела.

В этом году летняя программа была организована на базе центра творчества "На Вадковском". В нее вошли творческие мастер-классы, спортивные, научно-технические и музыкальные занятия, а также культурно-досуговые мероприятия.

Ребята участвовали в выездных экскурсиях на партнерские площадки, среди них – ВДНХ, Центр национальных конных традиций, Российский национальный музей музыки, Национальный центр "Россия" и другие.

В августе дети посетили интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в рамках форума "Москва 2030". Там они приняли участие в мастер-классе, где создавали картины в технике нитяной графики.

Ранее сообщалось, что военнослужащим в зоне СВО помогают фермеры московских ярмарок. В честь Яблочного Спаса они передали бойцам яблоки из своих садов. Кроме того, волонтеры передали подарки беженцам, специалистам медицинской роты, работникам службы соцзащиты и нуждающимся семьям, проживающим на новых территориях России.

