Собянин объявил о старте конкурса волонтерских команд "Доброе сердце столицы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве начался конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.



В этом году он пройдет под девизом "Наполняем город смыслами" и объединит школьников, студентов, бизнес и инициативные группы москвичей. Участниками могут быть волонтеры старше 14 лет.



"Команды вместе будут решать практические кейсы и разрабатывать для социально ориентированных НКО идеи, которые они смогут реализовать после завершения конкурса", – отметил мэр столицы.

Победители примут участие в фотовыставках и смогут попасть на стажировки в ресурсном центре "Мосволонтер".



"Доброе сердце столицы" проводится уже в 11-й раз. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч человек.

Ранее Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы. Проект "Москва помогает" собирает гуманитарную помощь для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России. В его рамках работают 15 штабов.

Кроме того, в первом в стране социальном маркетплейсе "Москва – добрый город" можно приобрести эксклюзивные изделия, созданные горожанами с инвалидностью. Проект имеет 50 партнеров и выручку размером более 70 миллионов рублей.

