Около 50 тысяч участников из 65 стран мира соберет 12-й Московский марафон

Фото: "Беговое сообщество"

Около 50 тысяч спортсменов из 65 стран примут участие в 12-м Московском марафоне, участников ждут забеги на 10 и 42,2 километра, сообщила пресс-служба "Беговое сообщество".

Марафон состоится 20 и 21 сентября. В первый день на старт выйдут участники забега на 10 километров, во второй день – марафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет. Старт обеих дистанций состоится на Лужнецкой набережной, финиш – на улице Лужники. Трассы пройдут мимо таких достопримечательностей, как Большой театр, собор Василия Блаженного, памятник Петру I и другие знаковые места.

В сообществе уточнили, что трассы сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствуют стандартам World Athletics, их технические характеристики дают возможность ратифицировать национальные рекорды.

В 2025 году Московский марафон стал частью новой стратегии "Бегового сообщества" по развитию профессионального спорта. В связи с этим 19 и 20 сентября будет представлена совместная с Всероссийской федерацией легкой атлетики программа по обмену опытом для тренеров.

Ее темой станет "Система спортивной подготовки. Традиции и современные тенденции". Во время двухдневной сессии участники обсудят, как раскрыть талант бегуна, найти подход к выстраиванию тренировочного процесса, поговорят о тенденциях отрасли на международном уровне. Перед зрителями выступят наставники олимпийских чемпионов, а онлайн-гостем станет научный консультант проекта SUB2 и физиолог экс-рекордсменки мира Полы Рэдклифф Энди Джонс.

Почти половина (46%) участников выйдет на старт Московского марафона впервые. Каждый пятый (20%) никогда не принимал участие в забегах "Бегового сообщества", а еще четверть (26%) – знакомы с серией, но не были на указанном мероприятии. Более 250 человек преодолеют дистанцию в 42,2 километра в 10-й, 11-й или 12-й раз.

На старт выйдут представители свыше 250 компаний, еще около 140 команд примут участие в корпоративной эстафете. Готовятся к выходу 60 команд в открытой студенческой эстафете.

Около 4 тысяч регистраций на обе дистанции предусмотрены для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий, для этих категорий спортсменов участие полностью бесплатное.

В текущем году зарегистрировалось рекордное количество участников, отметил директор Московского марафона и сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов. Он поблагодарил департамент спорта и правительство Москвы за поддержку.

"Для многих Московский марафон – это не просто забег. Это результат долгих месяцев подготовки, мечта, к которой они шли шаг за шагом. Каждый, кто в эти выходные выйдет на старт, уже станет примером для других. Ведь марафон – это про смелость мечтать, верить в свои силы и вдохновлять других на собственные победы", – заявил Тарасов.

Суммарный призовой фонд марафона составит 10,74 миллиона рублей. Бороться за призовые места будут около 100 профессиональных спортсменов, часть из них представляют Индию, Кению, Китай, Марокко и другие страны.

На дистанции 42,2 километра победителями и призерами станут по 10 сильнейших мужчин и женщин, кроме того, в национальном зачете наградят трех мужчин и трех женщин, которые финишируют первыми среди российских спортсменов. Призовые места в корпоративной и студенческой эстафетах займут по три самые быстрые команды.

Памятные награды также получат победители и призеры в возрастных группах на дистанции 42,2 километра, а в забеге на 10 километров призовые места достанутся первым трем мужчинам и женщинам.

Отдельные награды предусмотрены для участников, которые пробегут Московский марафон как третий марафон из серии Лиги марафонов БРИКС.

Принять участие в мероприятии можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов организованы точки поддержки, а всего их будет более 100. Они отмечены на карте болельщика, которую можно найти на сайте забега.

За ходом соревнования можно также следить в прямом эфире, трансляции будут доступны в официальной группе забега в соцсети "ВКонтакте", их также покажут в кинотеатрах "Формула Кино" и "Синема Парк".

Накануне марафона пройдет аналитический эфир, в ходе которого ведущие обсудят состав элитных спортсменов и поделятся прогнозами и ожиданиями от забега. После марафона состоися эфир с подведением итогов.

18, 19 и 20 сентября пройдет Спортивная выставка, она будет расположена возле спортивного комплекса "РЖД Арена". В ней примут участие 70 компаний. Помимо этого, будет работать лекторий: гостей будут ждать выступления спикеров, встреча с сооснователями "Бегового сообщества" Тарасовым и Анатолием Зубко и многое другое.

В пятницу и субботу, 19 и 20 сентября, состоится спортивный бизнес-форум "Спорт. Бизнес. Люди", участников которого ждут практики, кейсы и общение с лидерами индустрии. В эти же дни проведут программу по обмену опытом между директорами забегов Race Director program. Команда марафона поделится знаниями, которые накопились за годы организации стартов.

Также 20 сентября состоится Детский забег. Дети в возрасте от 4 до 13 лет пробегут дистанции 400 или 800 метров в зависимости от возрастной категории. Все участники забега получат медали, а для первых трех мальчиков и девочек организуют церемонию награждения.

Ранее сообщалось, что 20 сентября пройдет День спортивного ориентирования. Сперва мероприятие под названием "Рогейн: по следам культуры" будет организовано на стадионе "Авангард", а после оно продолжится в Измайловском парке.

Организаторы проведут соревнования в форматах "ориентирование" и "рогейн". В рамках последнего старта участникам необходимо ответить на вопросы о спорте, а также о культуре и истории места, где организован турнир. Также будет отдельный семейный зачет.

