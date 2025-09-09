В "Лужниках" пройдет масштабный фестиваль "Киберзарница-2025"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Масштабный фестиваль "Киберзарница-2025" пройдет в спортивном комплексе "Лужники" 21 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке столичного департамента спорта, оно объединит традиционную военную подготовку и видеоигры.

Одним из центральных событий станет шоу-матч по Counter-Strike 2, в котором примут участие популярные стримеры и профессиональные игроки. Также по игре пройдут несколько турниров. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на платформе "Московский киберспорт" и пройти отборочный этап, который запланирован на 13 и 14 сентября.

Вместе с тем можно будет посмотреть прямую трансляцию турнира по игре "Мир танков". Она будет доступна на странице "Московского киберспорта" в социальной сети "ВКонтакте". Более того, на территории фестиваля будут доступны VR-симуляторы, зона лазертага и современные тренажеры.

Также посетители фестиваля смогут выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и проявить себя в спортивной медицине и ориентировании. Кроме того, участников научат работе с оружием и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Уточняется, что на фестивале будет проходить квест, в рамках которого нужно будет собирать стикеры. За его прохождение участники получат призы.

По словам президента Федерации компьютерного спорта Москвы Максима Флера, фестиваль основан на примере мероприятия "Зарница", которое является самой популярной игрой с имитацией военных действий в детских спортивных лагерях.

"Киберзарница" – это современный подход к военно-спортивным командным играм. Она позволяет сочетать традиционные тактические навыки с цифровыми технологиями, что особенно актуально в эпоху цифровизации и массового использования киберспортивных умений", – добавил Флер.

Он также выразил уверенность в том, что фестиваль станет незабываемым событием для его участников.

Ранее стало известно, что в спортивном комплексе "Лужники" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" представили детские и спортивные площадки. Там создали три игровые зоны, территорию для воркаута и место для отдыха у воды.