Соревнование программистов пройдет в "Музеоне" в День города

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

В субботу, 13 сентября, в парке искусств "Музеон" пройдет соревнование программистов, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Хакатон приурочен ко Дню программиста, а также к празднованию 878-летия столицы. В нем могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого нужно будет подать онлайн-заявку и принести с собой ноутбук. Участникам предложат создать приложение на любом языке программирования.

Запланировано три этапа-спринта – в 16:00, 17:00 и 18:00. На выполнение задания дадут 40 минут. За это время нужно будет написать, протестировать и отладить код, который затем необходимо загрузить в указанное хранилище.

Процесс будет проходить на бесплатной московской платформе для разработки программного обеспечения Mos.Hub, к которой за два года присоединились более 25 тысяч человек, создавших около 30 тысяч проектов. Участникам посоветовали заранее зарегистрироваться в экосистеме, чтобы изучить ее функционал.

Код конкурсантов проверят с помощью специально подготовленного скрипта. В каждом блоке будет выбрано два победителя: самый быстрый и тот, кто наберет больше всего баллов. Они получат полезные призы и брендированные подарки.

Кроме того, в "Музеоне" проведут IT-зарядку, турниры по настольным играм и другие мероприятия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва отметит 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В городе пройдет более 130 мероприятий. Они состоятся на Поклонной горе, в кинопарке "Москино", саду имени Н. Э. Баумана и на многих других площадках.

