Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города, который в столице отметят в следующие выходные, 13 и 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, к празднику Москву также украсят свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. При этом город не закупал дополнительных украшений. Вместо этого специалисты переделали уже имеющиеся необходимые элементы и заменили праздничные полотна.

Москва отметит свой 878-й день рождения. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

Декоративные элементы установят в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флаговые конструкции появятся на знаковых объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.