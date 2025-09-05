Форма поиска по сайту

05 сентября, 21:10

Город

Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города, который в столице отметят в следующие выходные, 13 и 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, к празднику Москву также украсят свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. При этом город не закупал дополнительных украшений. Вместо этого специалисты переделали уже имеющиеся необходимые элементы и заменили праздничные полотна.

Москва отметит свой 878-й день рождения. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

Декоративные элементы установят в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флаговые конструкции появятся на знаковых объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.

Столицу начали украшать ко Дню города

