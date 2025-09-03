Более 3,2 тыс флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

Фото: kgh.moscow

Более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций установят в Москве в честь Дня города. Они украсят главные мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Ключевым элементом концепции станет слово "Москва" и цифра "878" – именно столько лет исполняется в этом году российской столице", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты установят праздничные элементы в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флаговые конструкции появятся на знаковых объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.

Кроме того, горожане и туристы смогут отдохнуть в зоне отдыха с цветами и качелями в парке "Яуза", у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" появятся конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

В честь Дня города на билбордах, остановках и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. Помимо этого, на цифровых билбордах и медиафасадах будут показывать видеоролики.

Все декоративные элементы будут использованы повторно. Специалисты передекорируют и заменят праздничные полотна.

Столица отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого пройдет 138 мероприятий. Торжества состоятся на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

В частности, праздничные концерты пройдут на Поклонной горе. В них примут участие популярные артисты и творческие коллективы.

