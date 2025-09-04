Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве перед Днем города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города. Специалисты займутся мостами, тоннелями, подземными и надземными пешеходными переходами, набережными, причалами, фонтанами и памятниками, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Дополнительно обновим свыше 1,2 тысячи объектов городской инфраструктуры", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В мероприятиях будут задействованы 113 единиц техники и почти 500 сотрудников коммунальных служб, автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

В рамках работ специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы, а при необходимости проведут ремонт сооружений.

Дорожные службы приведут в порядок знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

Как уточнил Бирюков, памятники и фонтаны промываются вручную по особой технологии с применением нейтральных моющих средств. Они не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов специалисты используют щелочные растворы.

Москва отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого пройдет 138 мероприятий. Торжества состоятся на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

В честь праздника Москву украсят более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. Специалисты установят праздничные элементы в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флаговые конструкции появятся на знаковых объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.

