В парке "Сокольники" отремонтировали главный фонтан

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты отремонтировали главный фонтан столичного парка "Сокольники". Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, фонтан – главное украшение Фонтанной площади парка и любимое место отдыха горожан.

"Он был построен в 1958 году и представляет собой круглое сооружение с рядом струйных групп. В настоящее время проводим второй этап благоустройства и реабилитации территории парка, в рамках которого был обновлен фонтан", – сказал Бирюков.

Для проведения комплекса работ задействовали 40 специалистов и 8 единиц специализированной техники. В результате удалось заменить гранитную облицовку площадью более 230 квадратных метров, обновить лестничные сходы и уложить гранитное мощение тротуаров на прилегающей территории.

Помимо этого, будет обновлен амфитеатр вокруг фонтана. На самой площади появятся навесы, под которыми разместят павильоны торговли, лавочки, качели и прочее.

В рамках второго этапа работ в парке преобразится партерная зона от арки главного входа до Фестивальной площади. Специалисты приведут в порядок входную группу, сделают шесть новых чаш фонтанов, обустроят детскую площадку "Звездочеты" и другие тематические игровые зоны, а также обновят "Эстраду Шаляпина".

Как сообщалось ранее, в парке "Сокольники" планируют построить современный спортивно-досуговый центр. Площадь объекта составит свыше 2,1 тысячи квадратных метров. В нем откроются батутный центр, компьютерный клуб и скейт-парк. По словам Бирюкова, новый центр позволит создать всесезонную и комфортную площадку для занятий спортом и досуга.

