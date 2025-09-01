Современный спортивно-досуговый центр построят в парке "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный спортивно-досуговый центр построят в столичном парке "Сокольники" в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации территории. В нем откроются батутный центр, компьютерный клуб и скейт-парк, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Эти активности существовали в этой части парка и ранее, но их функционал устарел. Новый центр позволит создать всесезонную и комфортную площадку для занятий спортом и досуга", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время специалисты подвели к павильону инженерные коммуникации, подготовили основание здания и собрали конструктив. Также они проводят облицовку фасада декоративными элементами и завершают устройство кровли.

Площадь центра составит свыше 2,1 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположатся батутный центр, компьютерный клуб и крытое помещение для скейт-парка. На антресольном этаже будут находиться галереи с перилами. Рядом с павильоном появится открытая часть скейт-парка.

Основная часть фасада центра будет выполнена из витражного остекления, снаружи специалисты задекорируют его перфорированными металлическими панелями, которые украсит архитектурно-художественная подсветка.

В рамках второго этапа работ в парке "Сокольники" преобразится и партерная зона от арки главного входа до Фестивальной площади. Кроме того, специалисты планируют обустроить детскую площадку "Звездочеты" и другие тематические игровые зоны.

Тем временем на территории Олимпийского комплекса "Лужники" создается уникальная архитектурно-художественная подсветка нового поколения.

С помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций планируется объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий – земли, воды, огня и воздуха. Частью подсветки станет фонтан с водной гладью, который зимой превратится в каток.

