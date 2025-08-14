Фонтан около ракеты "Восток" на ВДНХ станет светодинамическим

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

Фонтан около ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ в Москве станет светодинамическим после модернизации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В настоящее время завершено устройство фундамента. Специалисты уложили защитную стяжку, провели гидроизоляцию на площади более 2,8 тысячи квадратных метров, а также армировали и залили фундаментную плиту. В настоящее время возводятся стены и колонны, затем рабочие установят насосы, форсунки, клапаны и прожекторы, которые позволят создавать световые и водные шоу.

ВДНХ славится историческими фонтанами. Среди них – "Дружба народов" с 16 позолоченными скульптурами республик СССР, "Каменный цветок" с мозаиками и бронзовыми декоративными элементами и "Золотой колос" над Каменским прудом.

Помимо этих фонтанов, на территории ВДНХ есть и современные объекты. Например, сухой фонтан перед "Москвариумом", где струи бьют из-под земли, достигая 2,5 метра. По вечерам там проходит световое шоу.

Другой сухой фонтан расположен около павильона № 31 "Геология". В жаркую погоду москвичи и туристы смогут насладиться прохладой, а вечером сделать красивые фотографии благодаря подсветке.

В 2026 году на ВДНХ появится оранжерея с тропическим и субтропическими растениями площадью около 330 "квадратов". Ее обустроят в южной части сквера, где Хованская улица пересекается с кольцевой дорогой. В оранжерее высадят десятки видов растений, в том числе уникальных.