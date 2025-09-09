На форуме "Москва 2030" представили детские и спортивные площадки

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

В спортивном комплексе "Лужники" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" представили детские и спортивные площадки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На месте поставили три детские игровые зоны, площадку для воркаута и место для отдыха у воды.

В зоне "Подкова" создали небольшой бассейн. Около воды стоят шезлонги и кабинки для переодевания. Ранее подобные места отдыха уже строились в Москве. До 2030 года планируется создать подобные зоны в разных административных округах столицы.

Кроме того, на территории форума оборудовали детские площадки. Самая большая из них также находится в зоне "Подкова" рядом с центральным мультимедийным экраном.

Там находится холм, который сделан в технике геопластика. Дети могут на него взбираться с помощью зацепов-полусфер, сеток, канатов и игровых спиралей. Также в этой зоне оборудована горка-труба и девятиметровая надувная горка.

Вместе с этим около площадки находится специальная зона отдыха для родителей в виде амфитеатра.

Также еще одна развлекательная зона для детей находится на площадке столичного департамента капитального ремонта. Там дети смогут покататься на спиральной горке и качалке в виде автомобиля. Вместе с этим в зоне поставлены лазилки и качели.

