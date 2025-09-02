Для школьников подготовили образовательный трек на площадке форума "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Музеон" на площадке "Цифровые технологии Москвы" пройдут образовательные мероприятия для школьников, где они смогут пройти "Путь ИТ-героя". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Экспозиция павильона устроена таким образом, чтобы каждый мог в образовательно-развлекательной форме убедиться в том, что для работы в области информационных технологий нужны не только технические знания, но и широкий кругозор, умение фокусироваться, открытость ко всему новому и желание расти", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Участники мероприятия смогут понять, какие навыки нужно улучшать и на какие школьные предметы обращать внимание, чтобы построить успешную карьеру в сфере информационных технологий.

Формат экспозиции покажет, что в ИТ-сферу открыт путь не только для людей с техническим складом ума. В настоящее время появляется все больше профессий в сфере для гуманитариев.

Выставка "Путь ИТ-героя" состоит из нескольких частей. В начале участникам нужно пройти интерактивные тесты, которые сделаны на основе школьных предметов. В процессе дети будут отвечать на вопросы по математике, физике, литературе и ИЗО, а потом можно будет узнать, в каких ИТ-профессиях помогают эти предметы.

Во второй части экспозиции стоит фиджитал-велосипед, который поможет отвлечься и размяться. Участники смогут прокатиться по виртуальной копии Садового кольца.

В следующей части выставки ребята смогут проверить себя на стрессоустойчивость. Ребенку нужно быстро напечатать код на специальном тренажере, при этом не отвлекаться на сообщения, звонки или ремонт соседей. Это помогает развивать многозадачность и сохранять концентрацию.

Завершающий этап – ИТ-тамагочи. Участники выберут персонажа и вместе с ним вырастут от стажера до высокой должности.

Кроме того, в павильоне запланированы специальные мероприятия от ведущих столичных вузов.

6 сентября в 15:00 состоится лекция "Как дизайн меняет жизнь". Ее прочитает руководитель направления "Предметный и промышленный дизайн" Школы дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Мария Степанова.

А в этот же день в 18:00 пройдет мастер-класс "Создание сувениров из деталей утилизированной оргтехники" от студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова.

13 сентября будет лекция "Через тернии к звездам: дизайн робота для МКС" выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Анастасии Когтевой. Она поделится своим опытом в работе с космической отраслью, а также расскажет о путях в новой профессии.

Все гости павильона смогут пообщаться со студентами вузов, а также посмотреть их изобретения и арт-объекты. Кроме того, получится задать все интересующие вопросы ИТ-специалистам.

В свою очередь, молодые специалисты смогут подробнее узнать о стажировках в правительстве по направлению Москвы "ИТ-город".

Все мероприятия бесплатные. Павильон работает каждый день, кроме понедельника. Со вторника по четверг – с 13:00 до 21:00. С пятницы по воскресенье – с 12:00 до 22:00.

Другие активности также можно посетить в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". С 2 по 5 сентября можно будет сходить на лекции о Марсе, послушать произведения Петра Чайковского, а также попробовать собрать своими руками компьютер.