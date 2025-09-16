День спортивного ориентирования состоится на стадионе "Авангард" и в Измайловском парке

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

День спортивного ориентирования пройдет в столице в субботу, 20 сентября, с 08:00 до 16:00. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Сперва мероприятие под названием "Рогейн: по следам культуры" будет организовано на стадионе "Авангард", а после оно продолжится в Измайловском парке. В 2024-м День спортивного ориентирования прошел в Нескучном саду и на Воробьевых горах.

В 2025-м организаторы проведут соревнования в форматах "ориентирование" и "рогейн". В рамках последнего старта участникам необходимо ответить на вопросы о спорте, а также о культуре и истории места, где организован турнир. Также будет отдельный семейный зачет.

Состоятся и лекции "Велоориентирование для новичков. Как открыть для себя этот вид спорта" и "Ориентирование, познавательный рогейн, квест с элементами ориентирования – в чем отличия этих видов активности с картой и какой выбрать новичку", а также мастер-класс по планированию дистанции в рогейне.

Для участия подойдет любой уровень подготовки. Посетить День спортивного ориентирования может каждый в возрасте от 8 лет. Вход будет свободным, но по предварительной регистрации, которая проводится на сайте.

Кроме того, 20 сентября на 11 городских площадках пройдет фестиваль "Ночь московского спорта". Для гостей организуют 100 тренировок по 20 видам спорта, а также мастер-классы, турниры, шоу и фан-встречи с известными спортсменами. Все активности будут бесплатными, но для некоторых понадобится регистрация.

Более 3 тысяч человек смогут принять участие в тренировках по сайклингу, которые пройдут под зажигательные DJ-сеты на Пушкинской площади. Всех желающих ждут и на турнирах по стритбаскету на Тверской улице. В Новопушкинском сквере пройдут поединки по боксу.

