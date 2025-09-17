Более 500 экскурсий пройдут в рамках акции "Московские истории"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Участники акции "Московские истории", которая пройдет с 27 по 29 сентября, смогут посетить больше 500 экскурсий, посвященных истории, архитектуре, гастрономии, искусству, технологиям и другим темам. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Акция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября", – отметила она.

К "Московским историям" присоединятся свыше 150 городских площадок, включая музей-заповедник "Царицыно", Дом культуры "ГЭС-2", Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Останкинскую телебашню.

Москвичи и гости столицы, посетив экскурсии, смогут узнать этапы создания транспортного каркаса города, увидеть обитателей Московского зоопарка и понять, как старинная автоматизация уживается с современными технологиями в уникальных фондах Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Кроме того, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ экскурсантам расскажут об истории отечественной космической отрасли. Также горожан и туристов ждут пешеходные прогулки. На Тверской улице в ходе акции можно будет поискать палаты XVII века, а на Пречистенке – посчитать каменных львов.

По местам популярных фильмов пройдет прогулка "Москва в объективе" – экскурсовод покажет, как изменились знакомые локации. Тему кино продолжат на Киностудии Горького, где расскажут о создании лент и продемонстрируют подлинные костюмы из картин "Герой нашего времени" и "Морозко".

Там же гостей ждут квесты и медиаторские туры. Зарегистрироваться на прогулки можно до 19 сентября на сервисе Russpass.

Ранее стало известно, что фестиваль "Усадьбы Москвы", который проходил с 1 июня по 14 сентября, собрал около 900 тысяч горожан и гостей столицы. Фестиваль охватил свыше 50 площадок, но самой посещаемой стала зона в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Кусково и саду имени Н. Э. Баумана.

