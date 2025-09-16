Сергунина: порядка 900 тысяч человек побывали на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Фестиваль "Усадьбы Москвы", который проходил с 1 июня по 14 сентября и охватил более 50 площадок, собрал около 900 тысяч горожан и гостей столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Среди самых посещаемых мест вице-мэр выделила музей-заповедник "Царицыно", усадьбу Кусково и сад имени Н. Э. Баумана.

"Москвичи и туристы посещали спектакли и концерты под открытым небом, участвовали в творческих мастер-классах, знакомились со старинными традициями и историей столичных усадеб", – отметила вице-мэр.

Например, в музее-заповеднике "Царицыно" прошла масштабная музыкальная программа. На сцене выступали известные артисты театра и кино, оперные исполнители, Российский национальный оркестр и Московский государственный академический симфонический оркестр. Зрители могли насладиться классическими произведениями.

Также успехом пользовалась серия мероприятий "Новая классика в Кусково", которую организовали в заключительные дни фестиваля. Посетители могли окунуться в атмосферу рубежа XIX–XX веков, участвуя в квестах с дополненной реальностью и гуляя по Москве.

Экскурсии проходили по Арбату, Хамовникам и Басманному району. Там гостей ждали на литературных чтениях, предлагали примерить исторические костюмы, сделать фотографии в ретроателье, освоить полонез или вальс.

В общей сложности афиша фестиваля включала более 2 тысяч мероприятий. Он стал частью масштабного проекта "Лето в Москве".

Ранее москвичей и туристов пригласили принять участие в масштабном фестивале "Киберзарница-2025". Он пройдет 21 сентября в спортивном комплексе "Лужники".

В программе – шоу-матч по Counter-Strike 2 с участием стримеров и профессионалов, турниры по игре. Кроме того, гости смогут посмотреть прямую трансляцию турнира по "Миру танков", а также воспользоваться VR-симуляторами, зоной лазертага и тренажерами.