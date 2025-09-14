Собянин: более 14 млн человек приняли участие в форуме "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 14 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мероприятие, посвященное перспективам столицы в будущем, продолжалось 45 дней. Оно охватило множество разных активностей.

Среди них градоначальник выделил специально обустроенную VR-зону, где гости могли попробовать себя в новых профессиях. Также посетители увидели дрон-шахматы и гонки под открытым небом.

Кроме того, программа форума включала в себя посещение концертов и арт-шоу, мастер-классы по оказанию первой помощи, а также интерактив, позволяющий "переехать" из хрущевки в новостройку всего за 15 секунд.

"Будущее столицы уже рядом – и оно не может не вдохновлять!" – заключил Собянин.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" завершится праздничной программой в День города. Например, в воскресенье, 14 сентября, в "Музеоне" в павильоне "Экономика Москвы" пройдет творческая встреча с драматургом Александром Цыпкиным. Писатель расскажет свою историю и ответит на вопросы с 16:30 до 17:30.

В этот же день в большом амфитеатре парка "Зарядье" всех желающих с 13:00 до 21:00 ждет всероссийский фестиваль "Детский движ". Юные участники покажут свои навыки в различных областях, а для посетителей пройдут спортивные мастер-классы, танцевальный марафон и концерт "Дети о Москве. Из прошлого в будущее".