Форум "Москва 2030" представил туристический потенциал столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" горожанам и гостям представили туристический потенциал столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Мегаполис считается одним из ведущих мировых туристических центров, куда стремятся миллионы людей. Особое внимание привлекает ее современная городская среда.

Например, Москва активно развивает медицинский и событийный туризм, привлекая посетителей богатством культурного наследия и современной инфраструктурой.

В соответствии с планом развития города к 2030 году ожидается, что столицу посетят 52 миллиона туристов. Из них 46% (24 миллиона) будут приезжать с культурно-познавательными и развлекательными целями. Еще 14% (7,3 миллиона) выберут событийный туризм, 15% (8 миллионов) приедут по деловым вопросам, 11% (5,8 миллиона) будут заинтересованы в образовательных программах, а 3% (1,6 миллиона) – в медицинском туризме.

Каждый год столица предлагает туристам все больше интересных мест. Реализуются проекты на культурных и исторических площадках, создаются новые туристические объекты, такие как кинопарк "Москино", а также проводятся масштабные сезонные мероприятия.

Например, проект "Лето в Москве", который проходил на улицах и в парках города более трех месяцев, объединил множество фестивалей. Он охватил более 400 площадок, 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных мероприятий и объединил почти 52 миллиона участников.

При этом туризм тесно связан с городским благоустройством. Москва становится более привлекательной не только для жителей, но и гостей из других регионов и стран, что положительно сказывается на ее развитии. В частности, в 2024 году туристические доходы столицы составили около 235 миллиардов рублей, что позволит продолжить улучшение городской среды. К 2030 году вклад туризма в бюджет может вырасти до 500 миллиардов рублей.

Стратегия развития туризма в Москве соответствует мировым тенденциям. Одной из ключевых является цифровизация. Современные туристы могут легко планировать свои маршруты, бронировать отели, столики в ресторанах, билеты в музеи и театры через интернет. Это стало возможным благодаря экосистеме Russpass, которая играет важную роль в продвижении внутреннего туризма.

Частью стратегии в столице стал и форум "Территория будущего. Москва 2030". В его рамках проводятся тысячи мероприятий на сотне площадок города, включая те, что посвящены индустрии гостеприимства.

Например, на форуме гости смогли принять участие в серии мероприятий "Туризм будущего" в кампусе МГТУ имени Баумана. Поскольку развитие туризма требует не только инфраструктуры, но и квалифицированных кадров, там посетителям рассказали о востребованных профессиях и навыках.

Еще одним из форматов знакомства с данной индустрией стала ролевая игра "Твой старт в туризм будущего". Участники погрузились в атмосферу отрасли и попробовали себя в роли сотрудников отелей и креативных индустрий.

Помимо этого, в рамках форума прошло множество лекций и дискуссий о применении искусственного интеллекта (ИИ), цифровых технологий и современных бизнес-моделей в туристической отрасли. Например, архитекторы рассказали, как тренды в этой сфере меняют городской облик, а на дискуссии "Экскурсовод будущего. Какой он?" эксперты обсудили новые форматы маршрутов и использование футуристичных технологий гидами.

Вместе с тем Москва активно готовит кадры для туристической отрасли будущего. Мостуризм предлагает различные программы обучения для тех, кто хочет начать карьеру в индустрии гостеприимства. Сейчас открыт прием заявок на осенний поток интенсива "Твой старт в туризме". Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.

В свою очередь, в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках экспозиции "Та самая Москва" посетителям рассказали о том, какие исторические артефакты сохранились в современном мегаполисе, а также о том, как старинные здания способствуют экономическому развитию города и вдохновляют предпринимателей.

В павильоне "Экономика Москвы", расположенном в парке искусств "Музеон", прошли ток-шоу, посвященные адаптации бережливых технологий в ресторанном, гостиничном бизнесе и туризме. Кроме того, там обсуждались вопросы комфортного и безопасного путешествий для людей старшего возраста.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" завершится праздничной программой в День города 13 и 14 сентября. Например, в субботу в "Музеоне" в павильоне "Экономика Москвы" с 17:00 до 18:00 пройдет открытый диалог "Москва для семьи. Возможности, о которых вы еще не знаете".

В этот же день с 15:30 до 19:00 в экспозиции "Цифровые технологии Москвы" на площадке интерактивного путешествия "Путь ИТ-героя" состоится соревнование по программированию "Mos.Hub // Парк. Код". В нем могут принять участие разработчики, студенты ИТ-направлений и любители технологий.

