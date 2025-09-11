Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 11:35

Общество

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный департамент информационных технологий проведет две сессии на форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города", передает портал мэра и правительства Москвы.

Москва является одним из мировых лидеров среди умных городов мира и дважды занимала первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, отметил советник руководителя московского департамента информационных технологий Дмитрий Онтоев.

В городе ежегодно реализуются сотни цифровых проектов, улучшающих качество жизни москвичей, кроме того, столица обменивается опытом с другими мегаполисами БРИКС. На двух сессиях обсудят стратегическое развитие умных городов и технологические тренды будущего.

Сессия "Умный город 2050. Сценарий будущего" пройдет 17 сентября в 14:30 в главном зале Московского концертного зала "Зарядье". Руководители умных городов, футурологи и представители экспертного сообщества поделятся прогнозами на ближайшие 20 лет.

Кроме того, будут затронуты такие темы, как основные тренды цифровой трансформации и роль искусственного интеллекта в этих процессах. Также обсудят городских цифровых двойников, без которых трудно представить управление современным умным мегаполисом.

Сессия "Мудрый город. WISE-стандарт технологий" состоится в тот же день в 16:15 в малом зале МКЗ "Зарядье". Специалисты обсудят концепцию WISE City как следующий этап в развитии умных городов по всему миру, а также то, как городам будущего осознанно выбирать технологии для внедрения.

Форум "Облачные города" посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту, которые играют важную роль в работе многих городских служб. 17 и 18 сентября в Москву прибудут представители бизнеса, органов власти и лидеры мнений из более чем 35 стран.

Подробную афишу мероприятия можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что международный экспортный форум "Сделано в России" состоится в столице 21 октября. Программа охватит ключевые аспекты современной экспортной деятельности. Будут проведены сессии, круглые столы и бизнес-диалоги, в рамках которых участники обсудят влияние геополитических изменений на торговлю.

Особое внимание уделят вопросам финансирования внешнеэкономической деятельности. Кроме того, значительную часть программы посвятят внедрению современных цифровых решений.

Читайте также


обществотехнологиигород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика