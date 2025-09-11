Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный департамент информационных технологий проведет две сессии на форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города", передает портал мэра и правительства Москвы.

Москва является одним из мировых лидеров среди умных городов мира и дважды занимала первое место среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, отметил советник руководителя московского департамента информационных технологий Дмитрий Онтоев.

В городе ежегодно реализуются сотни цифровых проектов, улучшающих качество жизни москвичей, кроме того, столица обменивается опытом с другими мегаполисами БРИКС. На двух сессиях обсудят стратегическое развитие умных городов и технологические тренды будущего.

Сессия "Умный город 2050. Сценарий будущего" пройдет 17 сентября в 14:30 в главном зале Московского концертного зала "Зарядье". Руководители умных городов, футурологи и представители экспертного сообщества поделятся прогнозами на ближайшие 20 лет.

Кроме того, будут затронуты такие темы, как основные тренды цифровой трансформации и роль искусственного интеллекта в этих процессах. Также обсудят городских цифровых двойников, без которых трудно представить управление современным умным мегаполисом.

Сессия "Мудрый город. WISE-стандарт технологий" состоится в тот же день в 16:15 в малом зале МКЗ "Зарядье". Специалисты обсудят концепцию WISE City как следующий этап в развитии умных городов по всему миру, а также то, как городам будущего осознанно выбирать технологии для внедрения.

Форум "Облачные города" посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту, которые играют важную роль в работе многих городских служб. 17 и 18 сентября в Москву прибудут представители бизнеса, органов власти и лидеры мнений из более чем 35 стран.

Подробную афишу мероприятия можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что международный экспортный форум "Сделано в России" состоится в столице 21 октября. Программа охватит ключевые аспекты современной экспортной деятельности. Будут проведены сессии, круглые столы и бизнес-диалоги, в рамках которых участники обсудят влияние геополитических изменений на торговлю.

Особое внимание уделят вопросам финансирования внешнеэкономической деятельности. Кроме того, значительную часть программы посвятят внедрению современных цифровых решений.

