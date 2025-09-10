Как проект "Лето в Москве" поддерживает малый и средний бизнес

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предприниматели активно использовали площадки проекта "Лето в Москве" для продвижения собственных брендов, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что городские мероприятия помогают стимулировать малый и средний бизнес в сфере услуг. Горожане могут найти на прилавках эксклюзивные товары и широкий выбор гастрономии. При этом все торговые места предоставляют бесплатно.

Только на площадках "Московских сезонов" к проекту присоединились 250 владельцев бизнеса. За время проведения "Лета в Москве" бизнес принял участие в городских мероприятиях более 450 раз.

Например, на Тверском бульваре провели фестиваль "Моспитомец", который объединил городские сервисы, бизнес и волонтерские организации. Мероприятие позволило гостям познакомиться с животными и приобрести товары для питомцев, а компании смогли наладить прямой контакт с аудиторией.

По словам основательницы бренда Bananadog Нины Шелестиной, благодаря центральному расположению площадки посетители с интересом знакомились с продукцией.

В свою очередь, представительница компании Pamilee Валерия Денис отметила, что участие в фестивале дало возможность продемонстрировать новой аудитории ассортимент косметики для домашних животных. Создательница бренда Fosy Софья подчеркнула, что такие мероприятия помогают развитию дог-френдли-культуры в столице.

Вместе с тем предпринимательница Виолетта Герасимчук, производящая мороженое без молока и сахара, за два сезона проекта "Лето в Москве" нашла себе постоянных покупателей. Десерт подойдет людям с диабетом, иммунодефицитом и непереносимостью определенных продуктов.

Кроме того, горожане и туристы этим летом познакомились с классическими ремесленными техниками и инновационными решениями в декоре.

Студия фитодизайна Алены Тряховой представила изделия из стабилизированного мха. По ее словам, работать в торговом шале очень удобно, а безопасность обеспечивалась на высшем уровне.

Создательница бренда фарфоровых цветов Мария также подчеркнула безопасность площадок. Она добавила, что администраторы всегда были открыты для помощи и консультации.

Приобрести товары московских производителей можно было в одном из 12 арт-павильонов, а также в "Зеленом маркете" на Болотной площади. Пространства посетили более 1,5 миллиона горожан. Свою продукцию в арт-павильонах представили 700 брендов, часть из них получили дополнительную выручку в размере свыше 200 миллионов рублей.

Спецпроект "Время возможностей" также поддержал столичных производителей. По итогам сезона к нему присоединилось свыше 1,5 тысячи компаний, в том числе диджитал-арт-пространство "Внутришоу" в культурном центре "Хлебозавод № 9".

Соосновательница центра цифрового искусства Екатерина Дегай подчеркнула, что "Время возможностей" способствует развитию молодых художников, помогая им выйти на более широкую аудиторию.

Руководитель музея в темноте "Сенсориум" Дмитрий Тейбаш также отметил поддержку, которую бизнес получает от города в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города. Участники разработали для гостей специальные предложения, в том числе бесплатные программы, акции с подарками и скидками. 100 самых активных предпринимателей, которые организуют наибольшее количество мероприятий, получат пакетное предложение.