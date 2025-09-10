Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостей и жителей города приглашают присоединиться к праздничной программе, посвященной 878-летию столицы, которую подготовили участники спецпроекта "Время возможностей". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве". В нем принимают участие представители различных сфер, включая общественное питание, услуги, образование, творчество, индустрию красоты, торговли, культуры, спорта и гостиничного бизнеса.

Они разработали для гостей специальные предложения, в том числе бесплатные программы, акции с подарками и скидками. Это позволяет предпринимателям не только заявить о себе и своих брендах, но и сделать праздник более ярким и насыщенным.

Гостей ждут спортивные тренировки, танцевальные и творческие мастер-классы, а также музыкальные вечера. Например, в ресторане "Спутник" 12 и 13 сентября пройдут открытые концерты. Посетители смогут насладиться европейской кухней, а также послушать каверы и авторские композиции от музыкантов.

В свою очередь, в индийском ресторане Tandoor в предпраздничные и выходные дни при заказе любого блюда посетители получат в подарок авторский десерт, а в гастромаркете "Парк фудхолл", расположенном на юго-западе Москвы, в выходные в 15:00 для детей будут организованы бесплатные творческие мастер-классы. Малыши будут рисовать, создавать открытки и аппликации.

До 14 сентября все желающие могут получить скидку 25% на занятия боксом, самбо и другими видами борьбы в клубах единоборств Namode. Тем временем 13-го числа "Роббо академия" в кластере "Ломоносов" приглашает детей и подростков на мастер-класс по созданию роботов, цифровых проектов и виртуальных объектов.

Помимо этого, ежедневно до 14 сентября танцевальная студия Gss K-Pop Studio предлагает бесплатные пробные занятия для всех желающих. Здесь можно освоить танцевальные движения популярных корейских исполнителей.

Еще одна 25-процентная скидка будет действительна до 14-го числа в детском интерактивном театре "Московский Лисапарк" на все авторские спектакли по русским и зарубежным сказкам.

Вместе с тем до конца спецпроекта на "Робостанции" каждый день действует аналогичная скидка на экскурсии и мастер-классы. Гости могут пообщаться с роботом-предсказателем, погладить робособаку, увидеть роборыбу и создать своего робота. Там же ежедневно проходит шоу танцующих роботов и дронов.

Программа также предполагает еще одну 25-процентную скидку на входной билет в арт-пространстве "Эйфория". Там представлены авторские инсталляции и необычная зона для фото- и видеосъемки.

Кроме того, участники спецпроекта получают бесплатную пиар-поддержку и продвижение через геосервисы, такие как "Яндекс Карты" и 2ГИС. Также им предоставляется летний "Бизнес-бокс" с набором бесплатных инструментов от лидеров рынка для развития своего дела.

100 самых активных предпринимателей, которые организуют наибольшее количество мероприятий, получат пакетное предложение на 100 тысяч рублей. В него войдут услуги продвижения бизнеса в соцсетях "ВКонтакте" или "Яндекс", а также обучающий курс по запуску интернет-рекламы.

Столица отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября, в эти дни пройдет 138 мероприятий, рассказывал Сергей Собянин. По его словам, основные торжества включают концерты, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

Мероприятия пройдут в центре города, парках, учреждениях культуры и других округах. Например, на Поклонной горе состоятся концерты с участием популярных артистов, включая "Дорожное радио". ВДНХ организует программу возле фонтана "Дружба народов" с музыкальными и поэтическими спектаклями, а также шоу "Кольца Москвы".

