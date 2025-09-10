"Лето в Москве" способствует развитию инфраструктуры районов столицы – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Лето в Москве" способствует развитию инфраструктуры районов столицы, рассказал в беседе с Агентством "Москва" начальник управления по связям с общественностью АО СЗ "Рублево-Архангельское" Антон Рубас.

По словам эксперта, летний проект позволяет девелоперам просвещать горожан в области строительных инноваций, а также привлекает большое количество москвичей и гостей столицы.

"Появляется возможность рассказать о своих проектах не столько с точки зрения продаж, сколько с точки зрения развития отдельных районов и города в целом. Стать просветителями и показать, как создаются новые условия и инфраструктура для комфортной жизни, прогулок, тренировок, развития детей и работы", – подчеркнул Рубас.

Как отметил эксперт, в рамках "Лета в Москве" один из девелоперов совместно со столичным градостроительным комплексом организовал экскурсии в развивающийся смарт-район "СберСити".

В ходе них горожане узнали о ходе строительства, а также о том, какие при этом используются инновационные технологии.

Рубас назвал это коллаборацией, которая дает долгосрочный экономический эффект привлечения клиентов и кадров в строительную отрасль.

Кроме того, проект "Лето в Москве" поддерживает малый и средний бизнес. Предприниматели активно использовали бесплатные площадки для продвижения собственных брендов. Например, на Тверском бульваре провели фестиваль "Моспитомец", который объединил городские сервисы, бизнес и волонтерские организации.

