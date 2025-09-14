Туристический объект "Матрешка Москвы" открыт в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Зарядье" открыли туристический цифровой объект "Матрешка Москвы. Новая точка притяжения". Там планируется проводить культурные и просветительские мероприятия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на территории объекта также продолжит работать информационный центр для путешественников, который находится в парке много лет.



"За все время инфоцентр посетили свыше двух миллионов человек. Теперь он будет работать в еще более современном формате – внутри мультимедийного кинетического арт-объекта", – поделилась вице-мэр.



В информационном центре туристов знакомят с достопримечательностями Москвы, событийной афишей и полезными сервисами. Также гостям столицы помогают составить прогулочные маршруты и подобрать экскурсии.

Специалисты общаются с туристами на четырех языках: русском, китайском, арабском и английском. Всем желающим также предлагают купить товары сувенирного бренда "Москва".

По словам Сергуниной, популярность инфоцентра связана с тем, что "Зарядье" во все сезоны привлекает большое число людей.



"Ежегодно парк принимает больше 12 миллионов москвичей и туристов. С начала года в нем уже побывали 9,5 миллиона человек, и только за лето – 4,8 миллиона. Здесь проводят концерты, выставки, кинопоказы, фестивали, культурные и деловые мероприятия мирового уровня", – поделилась заммэра.



Например, недавно там завершилась Московская неделя моды, в ближайшие же дни начнется форум "Облачные города", посвященный будущему мегаполисов БРИКС.

Сергунина подчеркнула, что Москва продолжает развиваться как большой туристический центр. За первую половину текушего года столицу посетили 12,5 миллиона туристов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Вместе с тем в первом полугодии на 10% выросло число гостей из стран дальнего зарубежья.

"Мы всегда рады туристам. В Москве их ждут комфортные отели, современный транспорт, большое разнообразие гостиниц, кафе, культурных площадок и пешеходных пространств", – подчеркнула вице-мэр.



В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что "Матрешка Москвы" является новой точкой притяжения на карте столицы. По его словам, объект символизирует объединение технологий, инноваций и богатого культурного наследия России.

"Проектированием и дизайном уникальной достопримечательности занимались столичные специалисты самых разных профилей. Все основные комплектующие были произведены на московских заводах", – уточнил Ликсутов.

Ранее ландшафтному парку "Зарядье" исполнилось 8 лет, а концертному залу, расположенному на его территории, – 7. Парк площадью 10 гектаров каждый год посещают свыше 12 миллионов человек, рассказал Сергей Собянин. Там есть аналоги природных зон России, флорариум, арт-проекты в "Паркинг Галерее", также проводятся концерты и театральные постановки под открытым небом.