Сергей Собянин: уникальному ландшафтному парку "Зарядье" исполнилось 8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальному ландшафтному парку "Зарядье" в Москве исполнилось 8 лет, а концертному залу, расположенному на его территории, – 7. За это время они стали главными культурными площадками столицы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, концертный зал "Зарядье" является одним из лучших в мире. В нем проходит более 500 событий в год, также там установлен один из крупнейших органов Европы.

Парк площадью 10 гектаров каждый год посещают свыше 12 миллионов человек, рассказал градоначальник. Там есть аналоги природных зон России, флорариум, арт-проекты в "Паркинг Галерее", также проводятся концерты и театральные постановки под открытым небом.

Он уточнил, что с первого дня работы популярностью пользуется аттракцион "Полет", где москвичи и гости столицы могут увидеть с высоты главные достопримечательности города и регионов страны.

Как отметил Собянин, уже трудно представить, что недавно на месте "Зарядья" был большой пустырь, а сейчас там одно из главных украшений Москвы. Он добавил, что парящий мост стал частью панорамы столицы, а сам парк и концертный зал – точкой притяжения для горожан и туристов со всего мира.

Проект "Зал "Зарядье" – детям" подготовил масштабную программу к новому концертному сезону. Юные горожане смогут посетить интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.