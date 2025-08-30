Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: в День знаний 34 новых школы и детских сада примут учеников

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Собянин: более 100 спортивных площадок открыто для москвичей в парке "Яуза"

Этим летом москвичи и гости столицы посетили городские парки порядка 89 миллионов раз. В парках провели 10 тысяч разных мероприятий. Этими данными поделился Сергей Собянин на странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры и библиотеки на открытом воздухе. Одним из самых ярких событий стал фестиваль "Парковая симфония". Классические произведения исполнил Малый симфонический оркестр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика