Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

Этим летом москвичи и гости столицы посетили городские парки порядка 89 миллионов раз. В парках провели 10 тысяч разных мероприятий. Этими данными поделился Сергей Собянин на странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры и библиотеки на открытом воздухе. Одним из самых ярких событий стал фестиваль "Парковая симфония". Классические произведения исполнил Малый симфонический оркестр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.