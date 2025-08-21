"Новости дня": станция "Липовая Роща" сократит путь до центра Москвы в три раза

Новая строящаяся станция метро "Липовая Роща" сократит путь до центра Москвы с 1 часа до 20 минут. Станция строится на Рублево-Архангельской линии метро. Графитовая ветка пройдет от делового центра Москвы за МКАД до Красногорска. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Сейчас строители приступили к монолитным работам.

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана, связанный оказанием медицинских услуг. Преступники выслушивают претензии по поводу скорости оказания услуг и предлагают исправить проблемы – установить на телефон специальную программу для поиска талонов. После этого мошенники похищают личные данные.

В Северном Медведкове жители старых домов приступили к осмотру квартир, в которые они переедут по программе реновации. Новый жилой комплекс из двух корпусов построили в проезде Шокальского. Двор новостройки озеленили, оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону отдыха.