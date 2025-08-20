Движение перекроют на трассе М-3 в Наро-Фоминском округе с 21 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта будет перекрыто на участке трассы М-3 "Украина" в Наро-Фоминском городском округе в ночь с 21 на 22 августа, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

Временные ограничения связаны с проведением работ по установке пролетного строения надземного пешеходного перехода, они коснутся участка дороги на 70-м километре трассы. Во время работ движение транспорта будет перекрыто в сторону Калуги с 23:00 до 05:00.

В компании добавили, что объезд закрытого участка предусмотрен через поселок Александровка, а также по улицам Московской и Володарского в Наро-Фоминске.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение в районе улицы Коцюбинского будут ограничивать с 20 августа по 7 ноября. Временные ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Они коснутся проездов в районе дома 4 по улице Коцюбинского.