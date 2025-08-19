Движение в районе улицы Коцюбинского будет ограничено с 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта в районе улицы Коцюбинского будут ограничивать с 20 августа по 7 ноября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Они коснутся проездов в районе дома 4 по улице Коцюбинского, для движения будут недоступны одна–две полосы.

Кроме того, для движения с 8 по 22 ноября будут закрыты участки местных проездов в районе дома 10 и дома 6, корпуса 2 по улице Коцюбинского.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение автотранспорта на участках улиц Пивченкова и Олеко Дундича будет ограничено до 30 августа 2026 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

В период с 8 августа 2025 года до 30 августа 2026 года на улице Пивченкова от дома 7 до дома 9 и улице Олеко Дундича от дома 34 до дома 34, строения 1, для движения будет недоступна одна полоса и запрещена парковка.