Улицы в районе Красной площади закроют из-за "Спасской башни"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение транспорта на нескольких улицах в районе Красной площади будет перекрыто из-за фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ряд улиц перекроют в период с 22:00 20 августа до 08:00 1 сентября. В частности, водители не смогут проехать по улице Ильинке на участке от Новой до Красной площади, а также в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 по Красной площади.

Кроме того, в период с 00:01 20 августа до завершения фестиваля автомобилисты не смогут припарковать свои транспортные средства на Ильинке, а именно – на участке от Новой до Красной площади.



Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть внимательнее, а также попросил заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее движение автотранспорта ограничили на участках Онежской улицы до 31 декабря. Автомобилисты не могут проезжать по одной–двум полосам этой улицы и на участках местных проездов.

Ограничения были введены для организации работ по строительству инженерных сетей. Также на некоторых участках временно запрещена парковка.

