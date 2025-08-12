Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Скоростной режим изменится на участке Ленинградского проспекта с 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что от улицы Александра Гомельского до Скаковой, включая Ходынский тоннель, скорость движения ограничат 60 километрами в час.

Такое решение было принято из-за большого количества ДТП на участке. По информации ЦОДД, за последние три года их было около 50, в большой части из которых пострадали люди. Чаще всего причинами ДТП становились превышение скорости и несоблюдение дистанции.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными и не отвлекаться за рулем.

Ранее сообщалось, что на Садовом кольце появились два новых разворота. Длина отдельного ряда составляет около 150 метров. Это обеспечит свободное движение автомобилей без заторов.

Кроме того, отмечалось, что для оборудования новых разворотов не потребовалось расширение транспортного кольца, так как по нему передвигаются только легковые автомобили.

