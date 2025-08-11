Форма поиска по сайту

11 августа, 17:41

Транспорт

ГАИ опровергла ужесточение контроля за остановкой авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госавтоинспекции не располагают сведениями об ужесточении контроля за кратковременной остановкой автомобилей. Данный вопрос достаточно урегулирован правилами дорожного движения.

"В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в правила дорожного движения <…>. Источник данной информации ими не указывается", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, как утверждалось в публикациях, любая остановка транспортного средства с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка. Таким образом, если стоянка запрещена, водитель может быть привлечен к административной ответственности.

В настоящее время за нарушение правил остановки и стоянки предусматривается штраф в 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут убрать с дорог незаконные глушилки. С соответствующей просьбой в Роскомнадзор обратилась ассоциация "Грузавтотранс". По словам перевозчиков, им назначают штрафы за якобы отключенное навигационное оборудование. Однако это происходит из-за неправомерной установки таких устройств.

Автоюристы разъяснили, как действовать в спорной ситуации со штрафом за нарушение ПДД

