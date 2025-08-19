В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников

В Госдуму поступила инициатива сделать бесплатным проезд в городском транспорте для всех российских школьников, за исключением такси и маршруток.

Сейчас такая льгота действует лишь для детей-сирот и учеников из многодетных семей, но по замыслу авторов законопроекта, она должна стать всеобщей.

Анализ банковских операций показал, что родители в среднем тратят более 2 тысяч рублей в месяц на проезд ребенка. При поездках на кружки и секции расходы значительно возрастают. Предполагается, что бесплатный проезд снизит финансовую нагрузку на семьи и поможет детям безопаснее и удобнее добираться до школы и обратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.