Мошенники начали обманывать москвичей под видом юристов

Фото: 123RF/file404

Мошенники маскируются под международных юристов для обмана москвичей. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА – Российского технологического университета Юрий Силаев.

По словам эксперта, новая схема является примером мошенничества "нигерийские письма" или же 419 scam. Целевой аудиторией злоумышленников в таком случае становятся жители крупных городов, имеющие более высокий доход и возможные "международные связи".

Он добавил, что основным и первым каналом связи является электронная почта.

"Такие письма массово рассылаются по базам данных. Однако после того, как жертва ответила, мошенники могут переключиться на более оперативные каналы, такие как мессенджеры или телефонные звонки", – сказал Силаев, добавив, что последнее используют для создания ощущения срочности у жертвы.

Как пояснил эксперт, аферисты предлагают огромные суммы денег в качестве наследства от якобы однофамильца или дальнего родственника. Жертв вводят в заблуждение легендой с участием профессионального лица – "барристера".

"Упоминание конкретных юридических терминов и сумм с точностью до цента призвано усыпить бдительность жертвы, создав видимость юридической чистоты операции", – отметил Силаев.

Кроме того, от жертвы требуют соблюдения конфиденциальности, не позволяя тем самым консультироваться с юристом или стражами порядка. Далее мошенники начинают требовать оплаты якобы сопутствующих расходов. В таких ситуациях Силаев рекомендует руководствоваться здравым смыслом. Он напомнил, что любое предложение, требующее сохранения в тайне, является мошенническим.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят детям и притворяются представителями приемной комиссии школ. Они говорят о якобы необходимости подтвердить номер телефона или пройти регистрацию на школьном портале, требуя СМС-код.

