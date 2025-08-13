На северо-западе Москвы начали черновую отделку новой станции метро "Звенигородская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стартовала черновая отделка станции метро "Звенигородская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Планируется, что общая протяженность станции достигнет более 22 тысяч квадратных метров. Сейчас строители занимаются разделением служебных и пассажирских зон. На данный момент выполнена пятая часть от всего запланированного объема.

Проект предполагает строительство более 360 зон, большая часть которых будет использоваться для установки технических систем. Параллельно с выравниванием стен и укладкой напольных покрытий началась установка декоративных панелей на стенах вдоль путей станции.

Станция станет началом Рублево-Архангельской линии метрополитена, которая будет проложена от метро "Москва-Сити" до Красногорска. Первый участок ветки планируется открыть в 2026 году.

Новая ветка метро будет состоять из 12 станций, с которых можно будет сделать переход на линии:



МЦК;

Солнцевскую;

Филевскую;

Арбатско-Покровскую;

БКЛ.

Кроме того, Ефимов добавил, что в данный момент активно строятся 16 новых станций метрополитена двух новых линий: Рублево-Архангельской и Бирюлевской. А в сентябре откроют новый участок Троицкой линии.

