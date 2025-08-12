Легенды столичного метро расскажут на выставке "Та самая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

О мифах и легендах столичного метро расскажут на выставке "Та самая Москва", передает портал мэра и правительства столицы.

"Московский метрополитен – главная транспортная артерия города и одна из главных достопримечательностей столицы. По поручению Сергея Собянина мы бережно сохраняем историческое наследие. Именно поэтому на выставке "Та самая Москва", где мы собрали достижения транспорта, градостроительства и промышленности, отдельное пространство посвятили истории метрополитена, который в этом году отметил 90-летие", – заметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Событие пройдет в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж", где подготовлено специальное тематическое пространство. На выставке все легенды и мифы, которые успели накопиться за долгие годы существования столичного метрополитена, предстанут перед зрителями в виде анимированных сюжетов.

Одна из популярных легенд гласит, что арки на стации "Маяковская" состоят из ребер первого дирижабля Константина Циолковского. На самом деле строитель действительно обращался за помощью в организацию "Дирижабльстрой", где с помощью оборудования для обработки металла дирижаблей создали металлические конструкции для колонн.

Согласно другой легенде, Иосиф Сталин пил кофе во время разработки плана будущего метро. Однако кружка, которую вождь опустил на чертеж, оставила круглый след. Якобы именно так появилась идея Кольцевой линии.

Легенда с более реальной основой ходит вокруг стации "Менделеевская". В 2000-х возле проходной жил добродушный пес Мальчик, который каждый день встречал и провожал пассажиров. Спустя время в честь него установили памятник под названием "Сочувствие". Теперь каждый прохожий может загадать рядом с ним желание.

Станцию "Динамо" мифы также не прошли стороной. Отечественные спортсмены перед важными турнирами загадывают желания возле декоративных медальонов. Некоторые из них утверждают, что это действительно работает.

Кроме легенд, посетители выставки "Та самая Москва" узнают историю метро и увидят, какие изменения ему пришлось претерпеть с 1935 года. А также у гостей появится уникальная возможность заглянуть в будущее и побывать в 2030 году.

Прийти на выставку может каждый желающий до 31 августа. Экспозиция будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00 по адресу Манежная площадь, дом 1.

Также москвичи и туристы могут узнать, какой будет столица через несколько десятков лет на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Для посетителей будет открыто сразу несколько точек по всему городу, где расскажут об экономическом развитии региона, о перспективах внедрения технологий искусственного интеллекта и роботизации в жизнь горожан.

Более того, гости узнают, какие технологии применяются уже сегодня и как они помогают в развитии Москвы. Также посетители смогут попробовать себя в роли работников экстренных служб и многое другое.