Время отправления первых поездов изменится на Замоскворецкой линии метро

Время отправления первых поездов на Замоскворецкой линии столичного метро изменится с 23 по 25 августа, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Выдача составов утром будет скорректирована из-за плановых работ на соединительной ветви в электродепо "Южное", которые направлены на повышение надежности инфраструктуры.

В частности, первые поезда со станции "Ховрино" 23 и 25 августа будут отправляться в 05:40, а 24-го числа – в 06:07. С "Алма-Атинской" 23 августа составы начнут движение в 06:07, 24-го – в 05:45, 25-го – в 06:06. Ведомство призвало пассажиров планировать поездки заранее.



Кроме того, с 29 по 31 августа включительно не будет движения между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро. В этот период будет проводиться интеграция нового участка от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена.