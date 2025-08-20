Началось устройство монолитных конструкций на станции метро "Липовая роща"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На строящейся станции Рублево-Архангельской линии столичного метро "Липовая роща" началось устройство основных монолитных конструкций, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станционный комплекс строится на глубине 24 метров на внешней стороне МКАД. Земляные работы уже завершены. Рабочие произвели выемку почти 150 тысяч кубометров грунта.

Помимо платформы, монтажной и демонтажной камер, в комплексе устанавливаются оборотные тупики для поездов.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман отметил, что в ходе устройства ограждающих конструкций применили анкерный метод крепления. Использование анкерных шпунтовых стенок длиной 22–30 метров для крепления котлована станции дало возможность возвести все за один этап. Это положительно сказалось на общей производительности – сократило сроки работ и снизило трудозатраты.

Гаман уточнил, что это стало возможным благодаря удаленному местоположению станции. При строительстве в центре города использовать подобную технологию не получилось бы, так как из-за длины анкеры могли бы повредить подземные коммуникации.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. Она будет возведена с двумя подземными вестибюлями на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Сама станция будет конечной.