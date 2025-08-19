Сергей Собянин объявил о строительстве станции метро "Гольяново"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX объявил о начале строительства станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро.

По словам мэра, она будет возведена с двумя подземными вестибюлями на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Станция станет конечной.

Собянин отметил, что благодаря данному проекту метро будет находиться в пешей доступности для 230 тысяч горожан. Кроме того, разгрузятся Щелковское шоссе и станция "Щелковская". При этом время поездок на общественном транспорте уменьшится примерно на 15–20 минут.

Помимо этого, "Гольяново" будет встроено в близлежащую застройку на Уссурийской улице. Также там планируется организовать новое общественное пространство.

В настоящее время специалисты осуществляют подготовку к запуску двух тоннелепроходческих комплексов.

"Первый щит на участке "Щелковская" – "Гольяново" должен пойти уже в ноябре. Второй присоединится чуть позже", – уточнил градоначальник.

Тем временем продолжается строительство станции "Достоевская", которая станет 13-й на Кольцевой линии метро. Она будет находиться между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Работы будут проводиться на протяжении 4–5 лет.

Собянин заявлял, что станция готова на четверть. Он назвал данный проект одним из самых сложных, так как в этом месте плотная застройка, а также огромное количество инженерных коммуникаций и подземных вод.

Мэр рассказал, что сейчас специалисты вручную ведут горные работы из-за приближения к действующим тоннелям Кольцевой линии. При этом они применяют средства малой механизации.

