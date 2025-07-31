Собянин и Воробьев дали старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт строительству двухпутного тоннеля на участке от станции "Липовая Роща" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро.

Мэр столицы отметил, что у города с Подмосковьем обширное поле совместной деятельности, куда входят стратегические программы, в частности, по жилищно-коммунальному хозяйству, социальной сфере, образованию и здравоохранению.

"И, конечно, одна из таких глобальных программ связана с транспортом и транспортным обеспечением всего Московского транспортного узла. Одни из самых глобальных проектов – это развитие Московских центральных диаметров – наземного метро, которое связало Подмосковье и Москву", – сказал Собянин, добавив, что важным элементом являются совместные проекты в области развития метро.

В Московской области работают станции метро "Мякинино" и "Котельники", поэтому "Липовая Роща" станет третьей станцией в Подмосковье. Кроме того, добавил мэр, до будущей станции "Ильинская" в районе Кунцево Рублево-Архангельская линия будет построена по плану в 2028 году.

"Мы пытаемся совместными усилиями ускорить и сдать ее в 2027 году", – подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что в перспективе планируется продление линии в Красногорск.

"Эта проходка предполагает весьма сложные инженерные решения под рекой, под Москвой-рекой. Я хочу поблагодарить всех инженеров, прорабов, рабочих. Компания с репутацией. Я очень надеюсь, что у нас в конце 2027 года, в IV квартале, мы сможем запустить метро", – добавил, в свою очередь, Воробьев.

По его словам, по плану до 2032 года линия должна дойти до станции с рабочим названием "Изумрудные холмы". Это позволит разгрузить Рижское направление.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что тоннель диаметром 10 метров прокладывает щит "Мария". Строительство линии ведется тремя пусковыми комплексами, а завершение намечено на 2026–2027 годы.

Работы по строительству первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща" с шестью новыми станциями были начаты в 2021 году. В 2024–2025 годы было начато строительство третьего пускового комплекса от "Липовой Рощи" до станции "Ильинская".

Новая Рублево-Архангельская линия пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск – с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ожидается, что в первые годы эксплуатации линией будут пользоваться порядка 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе – до 250 тысяч.

Открытие этой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы и более 200 тысяч жителей Московской области.

Кроме того, в зоне притяжения новой линии к 2031 году будет находиться порядка 850 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что первый участок строящейся Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден. Щит "София" закончил проходку второго, левого, перегонного тоннеля от станции "Звенигородская" до демонтажной камеры у "Шелепихи". С окончанием данных работ завершилась вся механизированная проходка от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" протяженностью 4,8 километра.