Эскалатор на станции метро "Беляево" закроется на ремонт с 29 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Эскалатор на станции метро "Беляево" (выходы 5 – 8) Калужско-Рижской линии будет закрыт на ремонт с 29 июля по 19 августа, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Ранее был закрыт на ремонт эскалатор на станции "Театральная" (выход № 10) Замоскворецкой линии. Ремонтные работы будут идти до 2 сентября.

Также семь эскалаторов смонтировали на строящейся станции "Академическая" Троицкой линии метро. При этом четыре из них имеют высоту около 12 метров и расположены в западном вестибюле, еще три 11-метровых находятся в восточном.

Эскалаторы рассчитаны на ежедневную работу в течение 20 часов при высокой нагрузке и отвечают современным требованиям безопасности. По оценкам экспертов, они смогут проработать около 50 лет.